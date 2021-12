Przegląd prasy 17.12.2021 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Do zdarzenie doszło na terenie jednego z marketów w Zawidowie. Ochroniarz tam pracujący nie miał założonej maseczki, mimo obowiązujących obostrzeń. Gdy policjanci chcieli go wylegitymować zaczął zachowywać się agresywnie. 21-letni mężczyzna został obezwładniony i przewieziony na komendę.

Przed nami kolejne bożonarodzeniowe jarmarki, które wprowadzają w świąteczny nastrój, dają możliwość zakupienia smakołyków oraz ręcznie robionych prezentów. Przed nami mini jarmark w Zgorzelcu, imponujący jarmark w Jeleniej Górze, pierwszy sąsiedzki jarmark w Porajowie czy bożonarodzeniowe stragany w Henrykowie Lubańskim. Sprawdźcie dokładnie, gdzie i co będzie się działo.

Punkty widokowe - w Górach Stołowych i okolicach ich nie brakuje. Najlepsze miejsca do podziwiania widoków znajdują się na szczytach gór. Aby dojść do niektórych z nich, trzeba zboczyć ze szlaku. Czasem są ukryte i trzeba się natrudzić, by do nich dotrzeć. Widok, który rozpościera się z tarasu widokowego, wynagradza jednak cały wysiłek. Poniżej zebraliśmy najciekawsze punkty widokowe, z których zobaczycie Góry Stołowe i inne okoliczne pasma.