Przegląd prasy 23.03.2022 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Wiele roślin ma toksyczne właściwości. Należą do nich rośliny dziko rosnące, ale także sporo roślin ozdobnych, które uprawiamy w ogrodach, jest trujących. W dodatku wiele z nich to rośliny naprawdę popularne, uprawiane od dawna i występujące w wielu ogrodach. Niestety bywa, że zapominamy albo nie wiemy o tym, że mogą być niebezpieczne. Oto trujące rośliny ogrodowe.

Czerwona Woda, dawniej Rothwasser, to jedna z najstarszych wsi w Puszczy Zgorzeleckiej. Jej nazwa najprawdopodobniej pochodzi od znajdujących się tutaj rud żelaza barwiących okoliczne strumyki na czerwony kolor. Przed II wojną światową w miejscowości funkcjonowały trzy cegielnie, a obecnie działa kopalnia glinki kaolinowej. Zobaczcie Czerwoną Wodę na dawnych fotografiach.

Wakacje 2022. Chorwacja kojarzy nam się z pięknymi widokami, czystą wodą i zabytkami - i słusznie! To idealny wakacyjny kierunek, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego kraju. Jak przygotować się na wakacje w Chorwacji? Co warto tam zobaczyć? Na jakie ceny możemy liczyć w Chorwacji? Ile kosztuje wycieczka do Chorwacji? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie właśnie w tym artykule.