Przegląd prasy 24.01.2022 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od -7°C do -3°C i obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego. Widoczność jest ograniczona, a silny wiatr północno-zachodni znacznie obniża temperaturę odczuwalną. Na zlodzonym podłożu zalega kilkucentymetrowa warstwa świeżego i przewianego śniegu – na szlakach również lód – miejscami jest ślisko.

Carringtona i Lelka w Zgorzelcu nikomu nie trzeba przedstawiać. W latach 90-tych to oni odpowiadali za przemyty, zlecone zabójstwa i zaginięcie osób. Rozmawiamy z Patrykiem Szulcem, współautorem książki "Świadek koronny. Sprzedał Carringtona, króla spirytusu" o Dariuszu Z., który zeznawał przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej i wyjaśniał dziennikarzowi sposób działania lokalnych struktur mafijnych.

Samochodem Google przez wioski blisko Zgorzelca. Wybraliśmy dla Was najlepsze ujęcia, które pokazują mieszkańców w naturalnych i dziwnych sytuacjach. Zobaczcie, jak wyglądają mieściny blisko Zgorzelca i co na co dzień robią tubylcy.