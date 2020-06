Przegląd prasy 24.06.2020 Bogatynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Już w sobotę, 27 czerwca, na Postplatz w Goerlitz odbędzie się Polsko- Niemiecki Festiwal Wina Coolinaria. To pierwsze takie wydarzenie na pograniczu i namiastka normalności w czasach pandemii. Serdecznie zapraszamy!

Obserwatorium zlokalizowane na Śnieżce robi ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Teraz budynek wysokogórskiego obserwatorium meteorologicznego im. Tadeusza Hołdysa położony na szczycie góry Śnieżka został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Czeka je remont, aby stać się obiektem na miarę XXI wieku.

Most graniczny na rzece Izera grozi zawaleniem. Nadzór budowlany zamknął go, co oznacza, że nie ma możliwości przekraczania przez niego granicy polsko- czeskiej.

Zdjęcia robią wrażenie! Nasz powiat jest piękny, czasem wystarczy tylko się zatrzymać. Przypominamy zeszłoroczny konkurs fotograficzny "Powiat Zgorzelecki w obiektywie". Na podium stanęli odpowiednio: Anna Niedobitek, Roman Witkowski i Małgorzata Kurkowska. Zobacz wszystkie nadesłane fotografie w etapie LATO!