Przegląd prasy 29.12.2021 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Animal Shelter Simulator od polskiego Games Incubator pojawi się w przyszłym roku i warto pamiętać o tym tytule, dlaczego? Ponieważ to nie tylko wirtualna zabawa, ale i realna pomoc zwierzętom. Sprawdź sam.

The Lawyer od polskiego studia ManyDev zapowiada się niezwykle ciekawie. Dobry produkcji tego typu nie ma zbyt wiele, a informacje na temat pierwszego odcinka - The Lawyer - Episode 1: The Red Bathtub, podsycają ciekawość. Sprawdźcie.

Superbohaterowie nabywają swoje moce w różny sposób. Czasem zostają wyszkoleni do wyjątkowych zadań, innym razem mają nadnaturalne pochodzenie, a jeszcze inni zostają ukąszeni przez radioaktywne zwierzę. Bez względu na ich pochodzenie jesteśmy ciekawi, co dodaje im sił.