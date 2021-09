Przegląd tygodnia w Bogatyni, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Stanisław Feruś ze Strzelina na Dolnym Śląsku ma bardzo oryginalne hobby: kolekcjonuje klapy, które są montowane na ulicach i chodnikach (te, które chronią wejścia do kanałów oraz różnego rodzaju studzienek). Ale spokojnie - pan Stanisław nie zabiera klap i nie targa ich na plecach do swojego domu. Robi im tylko zdjęcia i umieszcza je na swoim profilu na Facebooku.

Smaczne pieczywo to podstawa. W dzisiejszych czasach jednak coraz trudniej o nie. Każdy z nas pamięta pewnie z lat dziecięcych zapach świeżutkiego chleba, a najlepiej smakował sam lub z masłem. Gdzie teraz można kupić w Zgorzelcu najpyszniejsze pieczywo? Zobaczcie, które miejsca polecają internauci.

Samochód Google pojawił się na ulicach miasteczka w 2012 i 2013 roku. Zobaczcie jak wyglądał Pieńsk i jego mieszkańcy kilka lat temu. Co uchwyciła kamera Google Street View?

Publikujemy wizerunki osób, które nadal są poszukiwane przez policję w Zgorzelcu i regionie. Niektórzy z nich mają na koncie poważne przestępstwa. To kobiety i mężczyźni, jak dotąd nieuchwytni dla stróżów prawa. Zdjęcia pochodzą ze strony policja.pl i są aktualne na dzień 24.09.2021 r.

Sprawdziliśmy najnowsze dane przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia pod kątem największej liczby osób, które przyjęły szczepienie przeciwko COVID-19. Jak liczby te wyglądają na Dolnym Śląsku? Która gmina przoduje? Zobaczcie w naszym zestawieniu.

Szukasz atrakcyjnej nieruchomości w Zgorzelcu i okolicach za rozsądną cenę. Wojsko wyprzedaje mieszkania, a komornik licytuje grunty oraz lokale. Sprawdź, co zostało wystawione na licytację oraz jakie nieruchomości możesz nabyć od Agencji Mienia Wojskowego.

Czerwcowe otwarcie Sky Walk w Świeradowie- Zdroju wywołało prawdziwe, turystyczne poruszenie. Mieszkańcy Dolnego Śląska, ale i Polski chcieli wdrapać się po ścieżce w chmurach i zobaczyć niezwykłe widoki na okolicę i Góry Izerskie. W Świeradowie- Zdroju to nie jedyny punkt, z którego widoki zapierają dech w piersiach. Jeśli wybieracie się do tego uzdrowiskowego kurortu, warto odwiedzić te miejsca i zachwycić się krajobrazem. Kliknijcie w zdjęcie główne i przejdźcie do galerii. Tam poruszajcie się strzałkami.