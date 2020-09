Przegląd tygodnia w Bogatyni, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów.

Fetor Wisły czuć z daleka. Na rzece, przy brzegach i zakolach, unosi się również kożuch zanieczyszczeń. Skutki awarii rurociągu przesyłającego ścieki w Warszawie są ogromne. Fala z nieczystościami wkrótce dotrze do Bałtyku. Szczegóły poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uwaga, miłośnicy zwierząt, obserwatorzy przyrody, sympatycy klasycznego rękodzieła, ludzie kreatywni oraz aktywni sportowo! 13 września w godzinach od 9:00 do 18:00 w ZOO Görlitz-Zgorzelec po raz kolejny odbędzie się festyn z bogatą oprawą programową. Oprócz klasycznych atrakcji w postaci bliskich spotkań ze zwierzętami, na gości czekać będą stoiska z regionalnymi rękodziełami, stoiska do samodzielnego wykonywania rękodzieła, aktywności sportowe, możliwości spacerowania oraz ucztowania.

Kiedy wypadają imieniny Iwona? Imieniny Iwona obchodzimy 19 maja, 4 września, 23 grudnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 4.09. Co oznacza imię Iwon? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Iwona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

Google Street View to funkcja Google Maps, która zapewnia panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części świata. W Polsce funkcja ta dostępna jest od 2013 roku. Kamery zarejestrowały także ludzi. Mimo zamazanych twarzy można wychwycić znajome osoby choćby poprzez fryzurę, posturę, ubiór, a także okolicę przebywania. Rozpoznajesz kogoś znajomego na zdjęciach? A może dostrzegłeś samego siebie? Obejrzyj galerię!

Wiesz jak wyglądała kiedyś Bogatynia? Jak wyglądały ulice, urząd miejski, kamienice? Przygotowaliśmy galerię archiwalnych fotografii tego miasta. Zapraszamy do obejrzenia.

Imieniny Bazylisy przypadają na 3.09. Warto złożyć życzenia imieninowe Bazylisie, które będą dopasowane do charakteru danej osoby. Życzenia na imieniny dla Bazylisy można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Jakie życzenia imieninowe przygotowane dla Bazylisy będą odpowiednie? Bazylisa, której chcemy złożyć życzenia imieninowe z pewnością ucieszy się z życzeń, które dla niej przygotujemy. Z okazji imienin Bazylisy można przygotować bukiet kwiatów jako drobny upominek dla Bazylisy. Czy znasz Bazylisę? Złóż jej radosne życzenia imieninowe. Sprawdźmy, jakie jest pochodzenie imienia Bazylisa. Jakie cechy charakteru przypisane są do Bazylisy?

Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Mojmira? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Mojmira jest 3.09. Imieniny Mojmira wypadają również 3 września. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Mojmira?

Eufemia świętuje imieniny 3.09. Solenizantce na pewno będzie miło, kiedy otrzyma miłe i spersonalizowane życzenia. Wybrane życzenia imieninowe dla Eufemii można wpisać do kartki imieninowej lub wysłać jako wiadomość sms. Jakie życzenia na imieniny Eufemii wybrać? Życzenia imieninowe dla Eufemii na pewno będą miłym gestem, z którego Eufemia się ucieszy. Dla Eufemii fajnie jest przygotować bukiet kwiatów czy inny drobny prezent z okazji imienin Eufemii. Znasz Eufemię? Złóż jej życzenia imieninowe. Sprawdźmy pochodzenie tego imienia. Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

1 września o godz. 12.00 Zgorzelec symbolicznie uczcił 81. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Ze względu na wymogi sanitarne, tegoroczna uroczystość została ograniczona do złożenia wieńców pod Pomnikiem Orła przy Cmentarzu Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Bogatyni najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w Bogatyni? Sprawdź, gdzie 1.09 może zabraknąć prądu”?

To istny wehikuł czasu. Przestępując próg Muzeum Sentymentów w Kowarach przenosisz się kilka dekad wstecz i znów czar PRLu ożywa. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miejsca, to koniecznie musisz tutaj zabrać rodzinę i przyjaciół. Wspólnie możecie powspominać lub zobaczyć jak wyglądał słynny PRL. Miejsce, w którym znajduje się muzeum też nie jest przypadkowe- to dawna fabryka dywanów w Kowarach. Zobacz, jak muzeum wygląda w środku oczami Internautów!