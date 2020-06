Przegląd tygodnia w Bogatyni, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bogatyni, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków!”?

Przegląd tygodnia Bogatynia od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te rasy kotów są najdroższe. Kosztują majątek. Zobacz zdjęcia pięknych, ale i drogich kociaków! Kociarze wiedzą, że za miłość kotów płaci się dużo. Te tajemnicze i wymagające zwierzęta potrzebują sporo troski i uwagi, chociaż niekiedy przede wszystkim łakną spokoju, dużej przestrzeni. Trudno o koci afekt, to zwierzęta dumne i samoświadome. Niezmiennie jednak fascynują i przyciągają wzrok. Niekiedy jednak za tę fascynację trzeba sporo zapłacić. Ile kosztują najdroższe rasy kotów? 📢 Prezydent Duda: Bony turystyczne 500 zł na wakacje dla każdego dziecka 500 złotych dla każdego dziecka na wakacje - taką obietnicę złożył dziś prezydent Andrzej Duda. Ma to być bon turystyczny do wykorzystania na kolonie, obozy czy wyjazdy rodzinne. Wcześniej rząd obiecywał 1000 złotych na wakacje w Polsce dla każdego pracownika zarabiającego mniej niż średnia krajowa. Szczegóły miały zostać ogłoszone jeszcze w maju. Nie zostały, a na wszystkie pytania w tej sprawie rząd odpowiada, że "trwają analizy". Czy 500 złotych na wakacje dla dziecka zastąpi 1000 złotych na wakacje w Polsce?

📢 Co smakuje Niemcom w Zgorzelcu? Tymi daniami się zachwycają! Polska kuchnia jest Niemcom bliska. Dlatego mieszkańcy Goerlitz i okolic często wybierają się na pyszny posiłek do zgorzeleckich restauracji. Wybierają nie tylko tradycyjne, polskie potrawy, ale i propozycje innych kuchni świata. Jesteś ciekawy, co smakuje im najbardziej? Zobacz! Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Bogatynia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją!

📢 Lubuskie Morze Martwe - zobacz podwodny pejzaż kwaśnych jezior po kopalni Babina w Łęknicy. Te widoki zapierają dech w piersiach! W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka. 📢 Wesele a koronawirus. Najważniejsze wytyczne sanitarne na wesela 2020 - sprawdź, co cię czeka na imprezie weselnej Wybierasz się w najbliższym czasie na wesele i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać? Zobacz, jakie są najważniejsze wytyczne sanitarne i obostrzenia!

📢 Te rodzaje wsparcia możesz uzyskać z urzędu pracy, jeśli masz firmę lub organizację pozarządową Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii mogą liczyć na wsparcie z urzędu pracy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy. Zobacz, kto ma szansę na bezzwrotną pożyczkę i co jeszcze warto się starać. 📢 Specjały gospodyni i gospodarza już jutro w Siedlęcinie! Zobacz, co przygotowali! [ZDJĘCIA] Jak w każdą sobotę, jutro również odbędzie się targ rolny pod Wieżą w Siedlęcinie. Co za raraytasy będą tam czekać na odwiedzających! Zobaczcie sami! Zapraszamy w każdą sobotę w godzinach 10.00- 13.00 na targ rolny w Siedlęcinie. 📢 To jedne z najstarszych budynków w Zgorzelcu! Co tu było kiedyś? Na pewno doskonale znasz te miejsca, ale czy wiesz, że to jedne z najstarszych obiektów w Zgorzelcu? Po niektórych tego nie widać, bo zostały pięknie odnowione, a inne wręcz przeciwnie - popadają w ruinę. Zobacz jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają dzisiaj! A może coś nam umknęło? Znasz inne, równie stare obiekty w naszym mieście? Przejdź do galerii i oglądaj kolejne zdjęcia, posługują się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Przejście w Radomierzycach otwarte przez dwa dni Od 5 czerwca od godziny 8:00 do 6 czerwca do godziny 22:00 granicę z Niemcami będzie można przekraczać również w Radomierzycach. Przejście to będzie otwarte dla ruchu osobowego i towarowego zgodnie z parametrami drogi do 7,5 tony. 📢 Zadbane i nowoczesne stadiony w niższych ligach [PRZEGLĄD] Ładne i nowoczesne stadiony nie są domeną wyłącznie klubów Ekstraklasy i jej bezpośredniego zaplecza. W niższych ligach także spotkamy komfortowe i eleganckie obiekty. Oto niektóre z nich!

📢 Kazik Staszewski: Nie jestem pisarczykiem, który na zamówienie komentuje każde wydarzenie Teraz słyszę, że strona opozycyjna zarzuca mi: „A dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz się odezwałeś, a nie byłeś z nami, jak staliśmy pod sądami”? Jest też zarzut drugiej strony: „A dlaczego nie napisałeś o Smoleńsku?” - Kazik Staszewski w rozmowie z Anitą Czupryn mówi o swojej płycie, artystycznej DRODZE, polityce i wyborach.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur