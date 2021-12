Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Bogatyni. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Zobaczcie jak wyglądało nasze miasto 60 lat temu. Zgorzelec w latach 60-tych na 15 zdjęciach. To najbardziej znane ulice, pomniki i dzielnice przygranicznego miasta. Zobaczcie jak się zmieniły!

Do zdarzenie doszło na terenie jednego z marketów w Zawidowie. Ochroniarz tam pracujący nie miał założonej maseczki, mimo obowiązujących obostrzeń. Gdy policjanci chcieli go wylegitymować zaczął zachowywać się agresywnie. 21-letni mężczyzna został obezwładniony i przewieziony na komendę.

Przed nami kolejne bożonarodzeniowe jarmarki, które wprowadzają w świąteczny nastrój, dają możliwość zakupienia smakołyków oraz ręcznie robionych prezentów. Przed nami mini jarmark w Zgorzelcu, imponujący jarmark w Jeleniej Górze, pierwszy sąsiedzki jarmark w Porajowie czy bożonarodzeniowe stragany w Henrykowie Lubańskim. Sprawdźcie dokładnie, gdzie i co będzie się działo.

Hanna Gucwińska, współautorka programu "Z kamerą wśród zwierząt", wdowa po Antonim Gucwińskim, legendarnym dyrektorze wrocławskiego ZOO, trafiła w poniedziałek wieczorem do szpitala.

Idą przykładem takich miast jak Zakopane, Gdańsk czy Wrocław mieszkańcy sołectwa Porajów postanowili stworzyć i postawić w swojej miejscowości piękny, kamienny napis. Będzie witał wjeżdżających do miejscowości mieszkańców i przyjezdnych.

Dziewczyny ze Zgorzelca to prawdziwe ślicznotki. Zobaczcie jak cudownie prezentują się na Instagramie, gdzie umieszczają swoje zdjęcia. To gwiazdy z pogranicza!

Gościsz przy stole wegetarianina, wegana, alergika? A może wybierasz roślinną dietę? Tradycyjne świąteczne potrawy bez produktów zwierzęcych wciąż są pyszne, a przy tym zdrowsze niż w klasycznym wydaniu. Sprawdź, jakie zamienniki wędlin, mleka, serów i jajek wybrać do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw i jak łatwo przygotować roślinne Święta!

Oni nie płacą na swoje dzieci! Ich zdjęcia, imiona i nazwiska znajdziesz w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. Wiesz, gdzie ukrywają się ci panowie? Zawiadom policję: ul. Podwale 31-33 telefon: (0-71) 340 3400, email: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Policja poszukuje tych mężczyzn na podstawie: Art. 209 § 1: Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Źródło informacji: strona internetowa policji - poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań: 13 grudnia 2021 roku.

Gabrielle Williams tworzy profil na Tik Toku, który obfituje w pyszne dania, nawiązujące do popularnych filmów i seriali. Znajdziemy tu m.in. jedzenie inspirowane słynnymi produkcjami Disneya. Pan de muerto z oscarowej animacji „Coco”, zupa orzechowa dla Roszpunki, babeczki truskawkowo-czekoladowe ze „101 dalmatyńczyków” czy suflet serowy z „Pięknej i bestii” - to tylko niektóre z przyrządzanych przez nią potraw. Te nagrania pobudzają apetyt.

Kiedyś linia tramwajowa łączyła Zgorzelec i Goerlitz. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej ten środek transportu nadal funkcjonuje. Na powrót tramwajów do Zgorzelca nie mamy co liczyć. Zobacz je na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach jak to wyglądało. Szkoda, że już ich nie ma w naszym mieście.