Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Bogatyni. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bogatynia, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ciekawi Was jak wyglądał Zgorzelec 50 lat temu? Niektóre miejsca prezentują się zupełnie inaczej niż dziś. Lata 7-te i 80-te to czas, kiedy w mieście królowały sklepy "Społem", a znakiem luksusu były zakupy w PEWEX-ie, który mieścił się przy ul. Daszyńskiego, a wiele rzeczy oglądało się tylko przez szybę. Udało nam się zebrać dużo kolorowych i czarno-białych zdjęć, żeby pokazać wam miasto z czasów bez Internetu, gdzie w sklepach zakupy można było zrobić tylko na kartki.

Za strażakami pracowita i trudna noc. W Zgorzelcu doszło do pożaru mieszkania. Strażacy ze Zgorzelca oraz ratownicy OSP Studniska ewakuowali z mieszkania dwie poszkodowane osoby, w tym jedną nieprzytomną. Udzielili pomocy poszkodowanym i przekazali je pod opiekę zespołom karetki pogotowia .Po powrocie do bazy strażacy OSP Studniska zostali zadysponowani do wypadku na drodze na wysokości Wrociszowa Dolnego. Niestety wskutek zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, a dwie zostały ranne.