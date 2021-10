Przegląd września 2021 w Bogatyni, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Przegląd września 2021 w Bogatyni: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paweł Kukiz skorzystał z tego, że ma w swoich szeregach byłego już dyrektora kopalni Turów, Stanisława Żuka - samorządowca i posła. To w jego towarzystwie pojawił się w Bogatyni i odwiedził zakład, po którym oprowadzili go pracownicy. Co Kukiz miał do powiedzenia o obecnej sytuacji oraz mediach?

Wyszli z domów w Zgorzelcu i okolicach i już do nich nie wrócili. Tych osób wciąż szuka lokalna policja, a ich rodziny wciąż mają nadzieję, że się odnajdą. Wśród zaginionych są kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Część z nich może dziś wyglądać nieco inaczej niż na zdjęciach, dlatego dołączamy ich rysopisy. Jeśli widzieliście kogokolwiek, możecie skontaktować się z najbliższą jednostką policji.