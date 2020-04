Rekrutacja do Szkoły Muzycznej przez Internet! To bardzo proste!

KROK PIERWSZY

Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji:

REGULAMIN

KROK DRUGI

Proszę wydrukować i wypełnić wniosek

a) do szkoły I stopnia:

TUTAJ

lub

b) do szkoły II stopnia:

TUTAJ

KROK TRZECI

Podpisany skan wniosku ewentualnie zdjęcie lub dokument Word (tylko pierwszą stronę) proszę wysłać na adres:

psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl

Prosimy o składanie wniosków do 22 maja drogą internetową! Wszystkie dotychczas zaplanowane terminy przesłuchań kwalifikujących (27 i 29 maja) oraz egzaminów wstępnych do szkoły II stopnia (26 maja) mogą ulec zmianie. Wszelkich informacji o edukacji muzycznej i przyjęciach do szkoły udziela sekretariat, tel. 756466886, mail: psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl