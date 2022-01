Rowerem do 36 km od Bogatyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Bogatyni? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 36 km od Bogatyni. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Bogatyni przygotowaliśmy na weekend 29 - 30 stycznia.

Trasy rowerowe z Bogatyni We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Bogatyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Bogatyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Bogatyni ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Mnichovo Hradiste na rowerze Stopień trudności: 2

Dystans: 65,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 729 m

Suma zjazdów: 717 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Bogatyni Po wczorajszym dość ciężkim dniu dzisiejsza trasa wydała mi się trudna do pokonania . Nic podobnego , mniejsze przewyższenia , dużo miejsc , gdzie można się zatrzymać napić cofoli i piękne widoki na trasie powodują ,że droga przebiegła spokojnie i ani się obejrzałem jak wylądowałem w hotelu . Piękne tereny , mnóstwo zabytków , warto te miejsca odwiedzić .

🚲 Trasa rowerowa: Z Bogatyni do styku trzech granic Stopień trudności: 1

Dystans: 36,4 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 443 m Plantmar poleca trasę rowerzystom z Bogatyni drogi w większości asfaltowe, jedyna gruntowa prowadzi z Vaclavic do Opolna-Zdroju. Dwa trudniejsze podjazdy: do Jasnej Góry i wyjazd z Hradka n. Nisou. Po drodze zamek Grabstejn. Trasę można wydłużyć od drogi do Uhelnej podążając po czeskiej stronie trasą rowerową nr 3039 wzdłuż szczytów Przedgórza Izerskiego do Hermanic (18 km).

🚲 Trasa rowerowa: Do malowniczych riun skalnego klasztoru i zamku Oybin Stopień trudności: 2

Dystans: 66,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 223 m

Suma zjazdów: 1 226 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Bogatyni

Dziś rano ponownie przymierzam się do pokonania fatalnie zakończonej wycieczki , Jeszcze rano sprawdzam ciśnienie w tylnym kole , jest 4 bary czyli max. Wyruszam z duszą na ramieniu , Poranek mimo ,że październikowy jest ciepły i prawie bezwietrzny . Szybko mijam felerne miejsce , dalej droga jest twarda , jedzie się dobrze . Podziwiam piękną zabudowę szczególnie w miejscowości Krompach . Przed samą granicą z punktu widokowego obserwuje ruiny klasztoru Oybin . Tuż za czeską granicą zaczyna się trasa oznaczona na mapie jako XTERRA . Nie bardzo mogłem ustalić co to znaczy , teraz już wiem , to wertepy , drogi przez las , błota ......u nikt tu liści z trasy nie odkurza . Potem częściowo pieszym szlakiem dojeżdżam do Oybin . Objeżdżam ruiny , podziwiam to miejsce . Ruszam w drogę powrotną , znowu Xterrą a potem już fajnymi czeskimi dróżkami . W małej miejscowości znajduje czynny bar , samoobsługa , szybko i tanio , w miarę smacznie . tej porze poru jeżeli jest coś czynne to tylko w weekendy .

