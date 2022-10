Ścieżki rowerowe do 36 km od Bogatyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 października?

Trasy rowerowe w okolicy Bogatyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Bogatyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Panská skála

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,47 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 326 m

Suma podjazdów: 1 242 m

Suma zjazdów: 1 232 m

Rowerzystom z Bogatyni trasę poleca Januszek_44

Dziś wyruszam do Panskiej Skały . Jak pisze Wikipedia" Pańska Skała jest najstarszym w Czechach rezerwatem geologicznym i jednocześnie jednym z najstarszych tego typu założeń w Europie. Pierwsze formy ochrony pojawiły się w 1878. Wydobycie kamienia zakończyło się jednak dopiero w 1914, ale na krótko – w czasie I wojny światowej przejściowo znów je wznowiono. W 1953 ogłoszono ostatecznie na terenie wzniesienia rezerwat przyrody (Národní přírodní památka, NPR). Dziś jest najczęściej odwiedzanym przez turystów utworem geologicznym w Czechach."