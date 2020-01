Sparingowe plany. Drużyny klasy okręgowej szykują się do wiosny

Nysa Zgorzelec

Klub z przygranicznego miasta przeżywa trudne chwile. Rezygnację z funkcji prezesa i jednocześnie trenera złożył Wojciech Szymków. Z pracy na rzecz klubu chce także zrezygnować kilku członków zarządu. Nie chodzi tutaj wyłącznie o fatalną jesień w wykonaniu zespołu seniorów, któremu zagląda w oczy widmo spadku do A klasy. Chodzi głównie o coraz trudniejszą współpracę z lokalnymi władzami, finansami, a co za tym idzie stanem klubowych finansów. Co dalej z klubem? Wiele wyjaśni się 16 stycznia podczas zaplanowanego nadzwyczajnego zebrania członków klubu. Nie zważając na problemy organizacyjne drużyna zaplanowała cykl przygotowań do rundy wiosennej. Treningi zawodnicy Nysy rozpoczną 20 stycznia i będą spotykali się trzy razy w tygodniu. W ramach przygotowań rozegrają kilka sparingów, W pierwszym na sztucznym boisku w Zgorzelcu zmierzą się z Victorią Ruszów (1.02, g. 12). Kolejni rywale „biało-niebieskich”, Chrobry Nowogrodziec (8.02, g. 12, w Zgorzelcu), KS Łomnica (15.02, g. 12, w Zgorzelcu), Olsza Olszyna (22.02, g. 12, w Zgorzelcu) oraz Włókniarz Leśna (29.02, g. 15, we Frydlancie). Drużyna poszukuje jeszcze sparingpartnera na 7 marca.

Łużyce Lubań

W poprzednich latach Łużyce przygotowując się do rozgrywek ligowych zimą musiały wybierać się na mecze towarzyskie głównie do Zgorzelca oraz Frydlantu. Wiązało się to z niemałymi kosztami. Problem związany z kosztownymi wyjazdami zniknął w związku z powstaniem sztucznego boiska w Lubaniu. Skorzystają na tym nie tylko piłkarze, ale również kibice, którzy będą mogli zobaczyć swoją drużynę w akcji. W pierwszym meczu 25 stycznia Łużyce zmierzą się z Czarnymi Lwówek Śląski. Kolejnymi rywalami lubanian będą Gryf Gryfów Śląski (1 luty), Górnik Złotoryja (8 luty), Lotnik Jeżów Sudecki (15 luty), Pogoń Świerzawa (22 luty), Hutnik Pieńsk (29 luty) i Kwisa Świeradów-Zdrój (7 marzec).

BKS Bolesławiec

Piłkarze trenera Sebastiana Tylutkiego przygotowania do rundy wiosennej rozpoczną 13 stycznia. BKS, który będzie wiosną chciał walczyć o jak najlepszą pozycję w tabeli, podczas zimowej przerwy rozegra pięć meczów kontrolnych. Pierwszym rywalem bolesławian będzie Delta Sieniawa Żarska (8.02, godz. 15, w Żarach), później kolejno BKS zmierzy się z: Odrą Ścinawa (15.02, w Lubinie), Chojnowianką Chojnów (23.02, godz. 14, w Lubinie), Łużycami Lubań (29 luty, g. 18, w Lubaniu) oraz z Lotnikiem Jeżów Sudecki (7.03, w Jeleniej Górze).

Hutnik Pieńsk

Zespół trenera Marcina Dąbrowskiego jest w dobrych nastrojach. Po rundzie jesiennej Hutnij jest szósty w tabeli. Oprócz serii treningów jak każda ekipa w okresie zimowym rozegra mecze sparingowe. Rozpocznie je 25 stycznia (godz. 14) mierząc się w Zgorzelcu ze