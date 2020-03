Sprawcy włamania do sklepu zatrzymani zaraz po dokonaniu przestępstwa [ZDJĘCIA]

Sprawcy pokonując zabezpieczenia weszli do sklepu na terenie gminy Bolesławiec. Prowadzone przez policjantów działania operacyjne skutkowały zatrzymaniem podejrzanych i odzyskaniem skradzionego mienia w postaci papierosów oraz alkoholu.

Mężczyźni to mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego w wieku 20, 32 i 38 lat. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że najmłodszy z zatrzymanych ma na swoim koncie jeszcze 6 innych włamań do sklepu tej samej sieci. Łącznie usłyszał on 7 zarzutów kradzieży z włamaniem, do 6 zdarzeń doszło na terenie powiatu bolesławieckiego i 1 w powiecie lwóweckim w okresie od grudnia do 28 lutego.

Podczas sprawdzenia policjanci znaleźli przy 38-latku środki odurzające w postaci metamfetaminy. Dodatkowo okazało się, że podejrzany przywiózł swoich wspólników na włamanie mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci oprócz odzyskanego mienia pochodzącego z włamania zabezpieczyli też inne przedmioty, których pochodzenie będzie teraz wyjaśniane.