Strażacy ze Zgorzelca oddali hołd druhom z druhom OSP Czerników, którzy zginęli w wypadku [ZDJĘCIA]

Ta informacja wstrząsnęła wczoraj całą Polską. Do wypadku doszło wczoraj około godziny 5:00 w Czernikowie między Toruniem a Lipnem w województwie kujawsko-pomorskim, na drodze krajowej nr 10. Wozem bojowym OSP Czernikowo jechało 5 osób. Dwie z nich zginęły: druhna oraz druh. Trzech strażaków OSP trafiło do szpitala. Wszyscy jechali do pożaru. Ich wóz bojowy zderzył się z samochodem ciężarowym.

Wieczorem w całym kraju strażacy z jednostek państwowych i OSP złożyli hołd zmarłym kolegom. Również strażacy z KP Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz z lokalnych jednostek OSP dołączyli do tego smutnego wydarzenia. Dokładnie o godz. 18 w Zgorzelcu i okolicach zawyły syreny i rozbłysły światła wozów strażackich.