Styczeń 2022 w Bogatyni: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Bogatyni: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgroźniejsi z groźnych! Ci zabójcy są na wolności. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia! (FOTO) Ci mężczyźni i kobiety są poszukiwani w całej Polsce za zabójstwa. Widziałeś ich? Zadzwoń na policję (m. in. we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02, email: [email protected]) Policja poszukuje ich na podstawie: Art. 148 § 1 Zabójstwo - typ podstawowy. Źródło: strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 29 grudnia 2021 roku. 📢 Rozpoznajesz tego mężczyznę? Poszukują go zgorzeleccy policjanci (FOTO) Zgorzelecka policja prowadzi postępowanie w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mitsubishi.

📢 Pionierzy Bogatyni! Tak budowano, żyło się i bawiło w mieście (GALERIA) Gdy powstawał kompleks "Turoszów" Bogatyni stała się nowym domem dla Polaków z różnych części powojennej Polski. To tutaj znaleźli pracę, założyli rodziny, budowali bloki. To dzięki dziadkom i rodzicom dzisiejszych mieszkańców miasto dziś wygląda jak wygląda. Zobaczcie jak żyli pierwsi pionierzy i mieszkańcy Bogatyni w drugiej połowie XX wieku.

Prasówka styczeń Bogatynia: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądała zima stulecia w Karkonoszach i Worku Turoszowskim. Całe miasta sparaliżowane. Ludzie grzali się pod stosami kołder [ZDJĘCIA] Zima stulecia znana jest niektórym tylko z opowieści. Może się już nie powtórzyć. Dla wielu była to jednak prawdziwa tygodniowa udręka sprzed 43 lat, niemająca nic wspólnego z bajkowym obrazkiem. "Zaczęło się zupełnie niewinnie. Jesień minęła bez szczególnych sensacji pogodowych, a i Boże Narodzenie 1978 roku było takie jak zwykle, czyli bez śniegu. W sylwestra trochę zaczął padać deszcz, który stopniowo przeszedł w śnieg. W Nowy Rok miasto było już całe białe. To, co zleciało z nieba, ściął mróz, bo temperatura z dnia na dzień spadła poniżej 10 stopni." - tak wspominają pamiętny czas mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy pamiętają tygodniowy paraliż na przełomie 1978 i 1979, jaki spowodowały gwałtowne opady śniegu. W wielu miejscach zabrakło prądu, a ludzie leżeli pod stosami kołder, ogrzewając się kuchenkami gazowymi.

📢 Uśmiechnięci mieszkańcy i wrześniowy dzień w Bogatyni jak malowany (GALERIA) Od czasu wykonania tych zdjęć przez aparat Google Street View minęło 8 lat. Sporo się w tym czasie zmieniło. Nie da się jednak ukryć, że Bogatynia wygląda na tych ujęciach bardzo malowniczo, a mieszkańcy spacerują zadowoleni po mieście w ten wrześniowy poranek. Rozpoznajecie siebie lub kogoś na tych zdjęciach? 📢 Dzielnicowi ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Są do waszej dyspozycji! [TELEFONY/REJONY] Dzielnicowi to bardzo ważne osoby w życiu społeczeństwa osiedli i dzielnic poszczególnych miast. To z nimi mieszkańcy mają największy i najlepszy kontakt, to oni pomagają rozwiązać wiele problemów i spraw. Oto aktualna galeria dzielnicowych ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Znasz swojego dzielnicowego? 📢 Zjawiskowy spacer w chmurach? Wielkie otwarcie wieży widokowej na Młynicy w Świeradowie już jutro! Dziś pojawił się tam burmistrz i radni Wielkie otwarcie kolejnej atrakcji turystycznej Świeradowa czeka na nas już w najbliższy czwartek (30.12). Po Sky Walk, platformie widokowej ze szklanymi tarasami i siatkowymi tunelami, przyszła kolej na mniejszą, ale niemniej urokliwą konstrukcję. Wieża stoi tuz obok ścieżek spacerowych wokół Zajęcznika. Zobaczcie, jak wygląda!

📢 Choinko piękna jak las choinko, zostań wśród nas...Oto pięknie choinki naszych czytelników (ZDJĘCIA) Chociaż Boże Narodzenie już za nami, nasze piękne, świąteczne choinki jeszcze trochę z nami zostaną. W myśl słów kolędy "Choinko piękna jak las choinko, zostań wśród nas...". Oto zdjęcia przyozdobionych drzewek naszych czytelników. Są piękne! 📢 Turów powstał w czasach PRL-u. Zobacz, jak budowano jeden z największych kombinatów w Polsce O kopalni Turów mówi się ostatnio często w związku z koniecznością transformacji energetycznej regionu. A czy wiecie, że elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku i jest jedną z czterech największych w Polsce? 1 stycznia 1958 roku utworzono przedsiębiorstwo inwestycyjne „Kopalnia i elektrownia Turów w budowie”, przekształcone rok później w „Kombinat Paliwowo–Energetyczny Turów” (w budowie), a w 1961 roku w Kombinat Górniczo–Energetyczny Turów w budowie”. Zobacz, jak wyglądały prace i wizyty ówczesnych przedstawicieli władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

📢 10 miejsc w Zgorzelcu, które już siebie nie przypominają. Rozpoznajesz je na starych zdjęciach? Zgorzelec zdążył się zmienić na przestrzeni dziesięcioleci. Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, szkoła przy ul. Francuskiej, budynek Straży Pożarnej, wjazd na osiedle przy ul. Orzeszkowej - te miejsca już tak nie wyglądają. Zdziwisz się, jak wielką metamorfozę przeszły na przestrzeni lat! Na miejscu dawnego przejścia granicznego dziś stoi ogromny pomarańczowy budynek, a bloki przy ul. Kościuszki były wcześniej przedwojennymi kamienicami. Zobacz wszystkie zdjęcia! Dajcie znać w komentarzach, co zrobiło na was największe wrażenie. 📢 Idealny pomysł na świąteczny spacer. Dolina Pereł Kwisy w Lechowie. To wspaniała atrakcja tuż obok Zamku Czocha Zjawiskowe miejsce na mapie Dolnego Śląska schowane w cieniu Zamku Czocha. Nie każdy wie, że nieopodal dawnej warowni, w dole zapory wodnej, blisko 200 lat temu Adolf von Bissing rozpoczął budowę parku spacerowego w dolinie rzeki Kwisa. Wszystko z miłości do ukochanej Marii. Po dwóch wiekach nadal możemy przemierzać romantyczne zakamarki z najpiękniejszymi widokami. Dolina Pereł Kwisy (Lechów koło Leśnej) to imponująca atrakcja Dolnego Śląska z prawdziwą miłością i drogocennymi perłami w tle.

📢 Jak wyglądali mieszkańcy Bogatyni 10 lat temu? Pierwszy raz oko w oko z kamerą Google Street View [ZDJĘCIA] Prawie 10 lat temu kamera Google Street View pierwszy raz pojawiła się w Bogatyni i sfotografowała jej mieszkańców. Jak wyglądali? Co robili na ulicach miasta? I w jakich pozach zostali przyłapani? Sprawdźcie! 📢 Aktualizacja. Spłonął dach budynku przy Zakładzie Psychiatryczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce (ZDJĘCIA) Jak informują czytelnicy w Sieniawce (gm. Bogatynia) spłonął dach budynku przy Zakładzie Psychiatryczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Do zaprószenia ognia doszło dzisiaj w nocy. Wciąż trwa dogaszanie ognia.

📢 Tu jest bajecznie! Góry Izerskie w zimowej odsłonie są naprawdę cudowne! (ZDJĘCIA) Nie tylko Karkonosze. Również Góry Izerskie prezentują się naprawdę cudownie zimą. Te zdjęcia zrobione przez Internautów są naprawdę bajecznie. Jeśli szukacie miejsca gdzie wybrać się na świąteczną wycieczkę, to Góry Izerskie się polecają!

📢 Honorata Skarbek 10 lat temu wydała debiutancki album. Pamiętacie jej pierwszy singiel? Co słychać u Honki Biedronki po 10 latach? (FOTO) W 2011 roku Honorata Skarbek, pochodząca ze Zgorzelca wokalistka wydała swój debiutancki album zatytułowany "Honey", który promował singiel "No one". Pamiętacie taką Honke Biedronkę? Co u niej teraz słychać? 📢 To Preibisch postawił Bogatynię na nogi i dzięki niemu z niewielkiej wsi stała się przemysłowym miastem. Poznajcie tę niezwykłą historię Miasto Bogatynia (niemiecka Reichenau) było kiedyś prowincjonalną wsią, stanowiącą część Prus. Wszystko zmieniło się dzięki jednemu człowiekowi. Carl August Preibisch postanowił założyć tu fabrykę włókienniczą, która początkowo zatrudniała kilka osób, ale już wkrótce doczekała się kilku filii w: Opolnie Zdroju, nieistniejących już Rybarzowicach, czeskich Kunraticach i Dittelsdorfie. Przedsiębiorstwo było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, m.in. ogromny komin, który przez długie lata był najwyższym w Saksonii. Dlaczego Preibish był wyjątkowy? Poznajcie historię fabrykanta-filantropa oraz jego rodziny.

📢 15 zdjęć pokazujących jak wyglądał Zgorzelec 60 lat temu. Te miejsca bardzo się zmieniły Zobaczcie jak wyglądało nasze miasto 60 lat temu. Zgorzelec w latach 60-tych na 15 zdjęciach. To najbardziej znane ulice, pomniki i dzielnice przygranicznego miasta. Zobaczcie jak się zmieniły! 📢 Bogatynia: Pani Cecylia skończyła sto lat! Co za wspaniały jubileusz! (ZDJĘCIA) Wspaniały jubileusz obchodziła pani Cecylia Romaniuk. Mieszkanka Bogatyni skończyła 100 lat! Z tej okazji świętowali z nią bliscy, życzenia złożył jubilatce również burmistrz miasta, Wojciech Dobrołowicz.

📢 Żal patrzeć! Zgorzelec, Zawidów, Bogatynia, Sulików - dziś te piękne dworce kolejowe to kompletna ruina! Czyste, nowe i bezpieczne. Wiele dworców i stacji kolejowych w naszym regionie powstało na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie kolej była najważniejszym środkiem komunikacji pomiędzy miastami. Stacje kolejowe były nawet w małych miasteczkach i wsiach. Niestety wiele z nich dziś, ze względu na likwidację połączeń kolejowych, popadło w kompletną ruinę. Wspomnienia z przeszłości w postaci zdjęć i widokówek na szczęście pozostały. Zobaczcie w galerii zdjęć!

