To robi wrażenie! Najbardziej rozświetlony, muzyczny i świąteczny dom na Dolnym Śląsku! (ZDJĘCIA/WIDEO)

Twórcą tego imponującego oświetlenia domu, które mieni się w dodatku w rytm muzyki jest pan Marcin Ośko, mieszkaniec Bogatyni. Tam też znajduje się jego świąteczne dzieło. Codziennie w godzinach od 18 do 20 można oglądać pokaz. Dom znajduje się w pobliżu ulicy Białogórskiej i z całą pewnością go nie przegapicie. By oglądać pokaz nawet nie trzeba wysiada z samochodu. Tak pomysłowy jest pan Marcin!