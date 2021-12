Trasy rowerowe do 36 km od Bogatyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Bogatyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 36 km od Bogatyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 grudnia w Bogatyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 12 grudnia w Bogatyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Do malowniczych riun skalnego klasztoru i zamku Oybin

Stopień trudności: 2

Dystans: 66,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 223 m

Suma zjazdów: 1 226 m

Januszek_44 poleca trasę rowerzystom z Bogatyni

Dziś rano ponownie przymierzam się do pokonania fatalnie zakończonej wycieczki , Jeszcze rano sprawdzam ciśnienie w tylnym kole , jest 4 bary czyli max. Wyruszam z duszą na ramieniu , Poranek mimo ,że październikowy jest ciepły i prawie bezwietrzny . Szybko mijam felerne miejsce , dalej droga jest twarda , jedzie się dobrze . Podziwiam piękną zabudowę szczególnie w miejscowości Krompach . Przed samą granicą z punktu widokowego obserwuje ruiny klasztoru Oybin . Tuż za czeską granicą zaczyna się trasa oznaczona na mapie jako XTERRA . Nie bardzo mogłem ustalić co to znaczy , teraz już wiem , to wertepy , drogi przez las , błota ......u nikt tu liści z trasy nie odkurza . Potem częściowo pieszym szlakiem dojeżdżam do Oybin . Objeżdżam ruiny , podziwiam to miejsce . Ruszam w drogę powrotną , znowu Xterrą a potem już fajnymi czeskimi dróżkami . W małej miejscowości znajduje czynny bar , samoobsługa , szybko i tanio , w miarę smacznie . tej porze poru jeżeli jest coś czynne to tylko w weekendy .

