Trasy rowerowe do 45 km od Bogatyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Bogatyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 45 km od Bogatyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Bogatyni ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 19 września w Bogatyni ma być 14°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Mnichovo Hradiste na rowerze

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 729 m

Suma zjazdów: 717 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Bogatyni

Po wczorajszym dość ciężkim dniu dzisiejsza trasa wydała mi się trudna do pokonania . Nic podobnego , mniejsze przewyższenia , dużo miejsc , gdzie można się zatrzymać napić cofoli i piękne widoki na trasie powodują ,że droga przebiegła spokojnie i ani się obejrzałem jak wylądowałem w hotelu . Piękne tereny , mnóstwo zabytków , warto te miejsca odwiedzić .

