Trudny poranek dla kierowców z Bogatyni. W niedzielę będzie mróz i skrobanie szyb Newsroom 360

Czy w Bogatyni zamarzną jutro szyby? iStock Getty Images

Upewnij się, czy jutro w Bogatyni nie trzeba będzie skrobać szyb. Poranny szron wynika z pogody w nocy, dlatego sprawdziliśmy, jaka będzie. Według wskazań meteorologów, w nocy z soboty na niedzielę słupki rtęci powinny pokazać ok. 0°C. Spodziewana wilgotność powietrza w Bogatyni to 85%, z kolei prawdopodobieństwo opadów - 100%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 20 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Bogatyni w nocy z soboty na niedzielę.