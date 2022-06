Twierdza Smaków już od 16 czerwca 2022 na Zamku Czocha. Co będzie się działo? Program imprezy OPRAC.: Justyna Orlik

Gruzińskie czurczele, plantago z soczewicy, przepiórki w różach i tradycyjna herbata Beduinów. To tylko część rarytasów, których będzie można skosztować podczas kolejnej edycji Twierdzy Smaków – Festiwalu Kuchni Historycznej i Regionalnej. Impreza odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2022 roku w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. To bez wątpienia to również jedna z najsmaczniejszych imprez w Polsce. Do tego bardzo kolorowa i pełna niespodzianek