Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Bogatynia, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Dawniej to miejsce tętniło życiem. Dziś to kolejna ruina na mapie Zgorzelca. Górniczy Dom Kultury "Kubuś" został wystawiony na sprzedaż. Za ile można go kupić i co z nim zrobić? Zobacz też jak wygląda dziś, a jak wyglądał dawniej!

Wczoraj (22.11.2021 r.) w Pasieczniku koło Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Policjant, który przyjechał na interwencję został raniony przez Ukraińca, a funkcjonariusze - po oddaniu ostrzegawczych strzałów - postrzelili mężczyznę w nogę. Prokuratura prowadzi czynności w tej sprawie.