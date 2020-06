Tygodniowy przegląd prasy (Bogatynia, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 21.06 do 27.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bogatyni, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dawny dom towarowy znów rozbłyśnie! Planowana jest m.in. budowa podziemnego parkingu! [GALERIA]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Bogatynia od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dawny dom towarowy znów rozbłyśnie! Planowana jest m.in. budowa podziemnego parkingu! [GALERIA] Pamiętasz to miejsce? W czasach, gdzie galerie handlowe w Polsce były czymś obcym i rzadko spotykanym, tuż przy granicy podziwialiśmy cudowne wnętrza galerii handlowej rodem z filmu. Właściciel tego obiektu ma wobec niego plany. „Celem jest stworzenie solidnej koncepcji, która spełni oczekiwania p odyktowane wyjątkowością tego obiektu”- Winfried Stöcker. Zobacz jak teraz wygląda Karstadt! 📢 Fotowoltaikę kupujemy na potęgę. Sprzedaż wzrośnie o 25 proc. nawet mimo koronawirusa? Mimo pandemii rynek fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia. Przez 5 lat moc fotowoltaiczna w sieci wzrosła aż o 9000 proc.

📢 Hotel pod Orłem: czy zostanie sprzedany? [ZDJĘCIA] Hotel Pod Orłem to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów w przygranicznym Zgorzelcu. Za czasów komuny przyjeżdżali tutaj goście nie tylko z Polski. Po czasach świetności budynek zaczął niszczeć, a standard, który był w nim dostępny można było nazwać jako przeciętny. W roku 2012 obiekt został kupiony przez lokalnego przedsiębiorce, Christosa Papanaum, które deklarował remont i stworzenie ekskluzywnego hotelu. Intensywne prace remontowe prowadzone były przez dłuższy czas, po czym nagle ucichły. W ostatnim czasie w hotelowym oknie pojawiła się informacja "Hotel na sprzedaż" i numer telefonu. Chcieliśmy dowiedzieć się czy faktycznie obiekt zostanie sprzedany, jaka jest cena, czy są zainteresowani. Po telefonicznej rozmowie dowiedzieliśmy się jedynie, że "możliwe, że hotel zostanie sprzedany", a jeśli nie, to "dalsze prace przy nim może zaczną się pod koniec roku". Taki piękny kwiatek w centrum miasta. Szkoda, że pusty i niszczejący. Zobacz jak hotel wyglądał kiedyś i dziś!

📢 Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń: Oferuję inną Polskę, niż prawicowy Trzaskowski i prawicowy Duda Jeśli będziemy dalej wybierali między większym a mniejszym złem, to nic się w Polsce nie zmieni. Dlatego proponuję głosować na większe dobro, czyli na Lewicę i na mnie. Lewica już raz dała Polsce dobrego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest najlepiej ocenianym prezydentem III RP - przekonuje w rozmowie z "Polską Times" Robert Biedroń, europoseł i kandydat Lewicy na prezydenta Polski. 📢 Mama i tata na pełny etat, czyli o roli opiekuna zastępczego. Historia Prawdziwa Od 16 lat, państwo Helena i Mariusz Markowie tworzą zawodową rodzinę zastępczą pełniącą funkcje pogotowia rodzinnego. Do tej pory małżeństwo opiekowało się niespełna setką dzieci. Obecnie w domu państwa Marków mieszka pięcioro pociech, w tym dziewczynka, która trafiła do nich wprost z oddziału noworodkowego.

📢 Kiedyś po Zgorzelcu jeździły tramwaje. Zobacz![ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Tramwaje w Zgorzelcu to dziś jedynie wspomnienie. Kiedyś linia tramwajowa łączyła Zgorzelec i Goerlitz. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej ten środek transportu nadal funkcjonuje. Na powrót tramwajów do Zgorzelca nie mamy co liczyć. Zobacz je na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach! 📢 Jakuszyce: od lipca automatyczny system parkingowy [ZDJĘCIA] Trwa montaż bramek i innych elementów automatycznego systemu parkingowego na dużym parkingu w Jakuszycach. Ceny nie zmienią się, a dodatkowo wprowadzone zostaną karnety okresowe. 📢 Święto wina na pograniczu już w weekend! Zapraszamy na Coolinaria! Już w sobotę, 27 czerwca, na Postplatz w Goerlitz odbędzie się Polsko- Niemiecki Festiwal Wina Coolinaria. To pierwsze takie wydarzenie na pograniczu i namiastka normalności w czasach pandemii. Serdecznie zapraszamy! 📢 TOP 10 miejsc w Czechach, które musisz odwiedzić Zastanawiasz się, jakie miejsca w Czechach warto odwiedzić oprócz Pragi? Przygotowaliśmy dla Ciebie subiektywne zestawienie 10 najciekawszych czeskich miejsc znajdujących się w pobliżu. Większość z nich położona jest nie dalej niż 170 kilometrów od granicy z Polską. Zobacz koniecznie!

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.