Tygodniowy przegląd prasy (Bogatynia, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Już we wtorek 14 września na antenie Polsatu kolejny odcinek kultowego programu "Ninja Warrior". Tym razem na ekranie będziemy mieli okazję zobaczyć m.in. zmagania 52- letniej Jolanta Anasiewicz z Bolesławca.

Zachwycające Jezioro Złotnickie to fajne miejsce aby aktywnie spędzić czas. Spacer po okolicznym lesie, jogging wzdłuż linii brzegowej czy podziwianie widoków z tamy na Jeziorze Złotnickim to idealne sposoby na spędzenie wolnego dnia. Zobaczcie jak tam pięknie!

W sobotę (11.09) od godziny 09:30 przed cukiernią "Geesik" odbędzie się mały piknik charytatywny pn. "Geesik pomaga OLI". Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla mieszkańców. Będą koncerty, licytacja przedmiotów, słodkości i oficjalne wręczanie voucherów, które można licytować do dziś, do godziny 21.00. Do tej pory Gminnej Spółdzielni udało się uzbierać niemal 6 tysięcy złotych.