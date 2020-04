W tym roku bez Jakubów i Via Thea po obu stronach granicy

W Saksonii wprowadzono zakaz organizowania imprez masowych do końca sierpnia. Tym samym święto teatru Via Thea oraz Altstadtfest nie mogą się odbyć.

Burmistrz Miasta Zgorzelec, mając na względzie wieloletni charakter wspólnego świętowania mieszkańców naszych miast, nie może więc już czekać dłużej z nadzieją, że sytuacja epidemiczna do tego czasu ulegnie poprawie i również ogłasza odwołanie tegorocznej edycji wydarzenia „Jakuby – Święto starego miasta”. Jeżeli mamy świętować to przede wszystkim bezpiecznie, wspólnie i z radością, tak jak robiliśmy to przez wiele lat do tej pory.