Wałbrzyszanin znalazł grzyba olbrzyma. Z lasu wyniósł 35 kg grzybów! Zdradza, gdzie rosną takie okazy i gdzie z lasu wyniesiecie pełne kosze

Jak opowiada Roman Janiszek z Wałbrzycha, na grzyby jeździ każdego roku. Miłość do grzybobrania zaszczepili w nim rodzice. Zacięcie do grzybobrania miała zwłaszcza mama Helena, która mimo sędziwego wieku - ma dziś 81 lat - nadal chętnie sięga po te dary lasu.

- Mówiąc wprost, nie wyobraża sobie jesieni bez jedzenia grzybów, a zbierała je w lesie do 75 roku życia. Później już zdrowie na to nie pozwalało, po prostu wysiadły jej kolana - mówi wałbrzyszanin. I opowiada: - Było nas trzech, pojechaliśmy w okolice Żagania o 6 rano. Razem przez kilka godzin nazbieraliśmy 35 kg grzybów. Nietrudno więc wyliczyć, że na jedną osobę przypadło ok. 12 kg grzybów.