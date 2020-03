"Walk of Görliwood"- spacer filmowy atrakcją dla turystów! [ZDJĘCIA]

Co mają wspólnego komisarze z Wolfsland, Goethe lub Grand Budapest Hotel? To istotne części dorobku filmowego Goerlitz, które od teraz będzie można poznać dzięki "Walko of Görliwood". Dla fanów filmu i historii oraz architektury przygranicznego miasta to nie lada gratka. Spacer ścieżkami filmowymi ma przyciągnąć turystów, ale i wskazać mieszkańcom miejsca, które odegrały ważne role w znanych produkcjach.

- Görliwood jest bardzo dobrze znany, ale do tej pory mieszkańcy i turyści nie mieli konkretnych punktów do zwiedzania naszego miasta pod tym kątem. Teraz to się zmieni- wyjaśnia Andrea Behr, dyrektor zarządzająca EGZ.

Filmowy spacer po Goerlitz zaczyna się od pięciu witryn sklepowych na zabytkowej starówce. Wskazują one różnorodność filmowego tematu. Stacje od 1 do 4 znajdują się w budynku Brauner Hirsch (Untermarkt / Neißstraße), stacja 5 w tzw. Europahaus (Untermarkt 9).