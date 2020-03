Wiosenny spacer po Berzdorfer See? Tak, wirtualnie! [GALERIA]

To jedno z ulubionych miejsc Polaków i Niemców z pogranicza. Miejsce, gdzie do woli można spacerować, biegać, jeździć na rolkach czy na rowerze. Tegoroczna wiosna niestety z Berzdorfer See kojarzyć się nie będzie. Póki co, do 13 kwietnia, granice pozostają zamknięte. Mimo to, zapraszamy Was nad jeziorko wirtualnie. Obejrzyjmy te piękne zdjęcia!

