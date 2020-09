Wyłączenia prądu w Bogatyni. Gdzie 7.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu?

Jak zaoszczędzić, urządzając nowe mieszkanie?

Na wykończenie nowego mieszkania wydamy średnio 75 tys. złotych. Wybierając dewelopera, warto więc zwrócić uwagę na to, czy jest on partnerem programu oszczędnościowego, który pozwala zaoszczędzić od 5 000 do 25 000 zł – wynika z analizy Home Profit.