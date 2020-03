Z Elektrowni Turów popłynie czystsza energia

Projekt polega na gruntownej modernizacji bloków energetycznych, co wpłynie na zmniejszenie emisji tlenków azotu o ponad 10 proc., a dwutlenku siarki i pyłu o ponad 50 proc. Wartość projektu szacowana jest na ok. 800 mln zł.

Już dzisiaj możemy mówić o miliardowych projektach modernizacyjno-odtworzeniowych w elektrowniach konwencjonalnych PGE GiEK, które znacząco wpłynęły na redukcję emisji i poprawę jakości powietrza w lokalizacjach, w których prowadzimy swoją działalność. Kolejne modernizacje prośrodowiskowe, w tym te trwające obecnie w Elektrowni Turów, potwierdzają nasze odpowiedzialne podejście do kwestii ochrony środowiska naturalnego, która obok misji zapewniania bezpieczeństwa energetycznego Polski, jest priorytetem w naszej codziennej działalności

– podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Elektrownia Turów z zapasem spełnia obecnie wszystkie normy środowiskowe określone w polskim i europejskim prawie. To efekt modernizacji pracujących w elektrowni bloków energetycznych i wyposażania ich w instalacje redukujące emisje. Aby dostosować się do nowych norm emisyjnych, określonych przez Unię Europejską w konkluzjach BAT, Elektrownia Turów jest w trakcie modernizacji głównych wysp technologicznych bloków energetycznych nr 1-3, tj. kotłów, turbin, generatorów, elektrofiltrów oraz systemów sterowania. Wymiar środowiskowy tego projektu to istotne zmniejszenie emisji tlenków azotu z poziomu 190 do 175 mg/Nm3, dwutlenku siarki z 400 do 180 mg/Nm3 i pyłu z 50 do 10mg/Nm3.