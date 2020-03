Zgorzelec: 900 osób objętych kwarantanną domową [AKTUALIZACJA]

Wczoraj u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem. Pacjent został przewieziony do szpitala we Wrocławiu gdzie jest hospitalizowany. Dzisiaj ok. godz. 15 powinien być znany wynik pacjenta.

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu podjęła wczoraj decyzję o wprowadzeniu kwarantanny wobec 900 osób z powiatu zgorzeleckiego. Taką informację przekazał dziś naszej redakcji rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Chodzi o uczniów oraz nauczycieli związanych ze Szkołą Podstawową nr 5 w Zgorzelcu. Na razie nie wiadomo czy młody pacjent, który wczoraj został przewieziony do szpitala we Wrocławiu jest chory na koronawirusa. Wynik powinien być znany dziś po południu. Osoby objęte kwarantanną domową będą w niej przebywać 14 dni. Jak informuje Burmistrz Miasta Zgorzelec na podstawie informacji przekazanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgorzelcu, rodzice/opiekuni prawni dzieci oraz najbliższa rodzina nauczycieli i pracowników SP nr 5 nie została objęta kwarantanną. Epidemia koronawirusa. Czasowa kwarantanna w całej Polsce. Wideo