Zgorzelec: Górniczy Dom Kultury "Kubuś" w ruinie. Pamiętacie czasy jego świetności? [ZDJĘCIA]

- Do dziś pamiętam jak to było. Człowiek szykował się w latach 90-tych na dancing. Kreacje, fryzjer, klipsy na uszy, korale. To było wspaniałe miejsce i wspaniali ludzie. Szkoda, że już takich lokali nie ma, gdzie można było potańczyć, spędzić czas z dawnymi znajomymi lub poznać nowych ludzi. Wielu moich znajomych już niestety nie żyje, ale w mojej pamięci wciąż jesteśmy razem i bawimy się w „Kubusiu” - mówi nam Bronisława Jastrzębska, mieszkanka Zgorzelca i emerytowana pracownica kopalni „Turów”. Oprócz tego Górniczy Dom Kultury "Kubuś" służył jako miejsce zabawy choinkowych dla dzieci, odbywały się tu studniówki czy wesela, funkcjonowała sala widowiskowa i kino. Spotykali się mieszkańcy z licznych kół zainteresowań. Budynek jednym słowem tętnił życiem.

Niestety obiekt należący niegdyś do kopalni z biegiem lat zaczął podupadać i został sprzedany w prywatne ręce. Od tamtej pory stoi pusty i nieużywany, a surowy i zniszczony gmach góruje nad ulicą Armii Krajowej.