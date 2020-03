Zgorzelec: Kwarantanna cofnięta. Wynik ucznia z SP nr 5 negatywny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 12.03.2020r. o godz. 17:30 otrzymał z WSSE we Wrocławiu wyniki badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 metodą rt RT PCR, które były ujemne. W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu stwierdzi wygaszenie decyzji o kwarantannie. Obie decyzje (o konieczności kwarantanny oraz o jej wygaszeniu) zostaną przesłane pocztą do wszystkich osób, których one dotyczą tj. opiekunów prawnych dzieci oraz personelu szkoły