Zgorzelec: Po pościgu zatrzymali pijanego pirata drogowego!

Policjanci z grupy „SPEED” Wydziału Ruchu Drogowego zgorzeleckiej komendy podczas prowadzonych działań zauważyli pojazd marki Peugeot, który porusza się z nadmierną prędkością. Jak wskazywał pomiar, kierujący w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 91 km/h, w miejscu gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Niestety kierujący pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych kontynuował jazdę. Po krótki pościgu został zatrzymany. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Po zbadaniu okazało się, że 39-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego ma prawie promil alkoholu w organizmie. Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem.

Policja przypomina, że za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oprócz punktów karnych grozi grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 2, świadczenie pieniężne i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.