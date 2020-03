To w jakim tempie rozładujemy kolejki na przejściach granicznych i ustabilizujemy sytuację zależy w dużej mierze od sprzętu do pomiaru temperatury, dlatego apelujemy do Państwa o wsparcie i dostarczenie do siedziby zgorzeleckiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, termometrów do pomiaru elektronicznego [termometr bezdotykowy].

Jeśli masz możliwość- pomóż!