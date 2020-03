Zgorzelec: 901 osób objętych kwarantanną domową, 17 nadzorem [AKTUALIZACJA III]

Wczoraj u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgorzelcu pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem. Pacjent został przewieziony do szpitala we Wrocławiu gdzie jest hospitalizowany. Dzisiaj ok. godz. 15 powinien być znany wynik pacjenta.