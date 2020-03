Zgorzeleckie centrum radioterapii nadal nie leczy pacjentów. Zobacz zdjęcia! [GALERIA/FILM]

Warto przypomnieć, że starania na rzecz utworzenia ośrodka radioterapii w Zgorzelcu trwały kilka lat. W powstanie ośrodka radioterapii zainwestował podmiot prywatny. Natomiast od ponad roku Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu bezskutecznie zabiega o zawarcie umowy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację świadczeń z zakresu radioterapii. Aby móc oferować pacjentom kompleksowe leczenie onkologiczne szpital potrzebuje pieniędzy, tj. kontraktu z NFZ.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zwrócił się o opinię do Wojewódzkiego Konsultanta. Od 2015 r. funkcję konsultanta dla województwa dolnośląskiego pełni dr hab. n. med. Adam Maciejczyk z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Na portalu Puls Medycyny możemy przeczytać, że Adam Maciejczyk jest onkologiem, specjalistą z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektorem Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownikiem Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. To tylko niektóre ważne funkcje, które pełni konsultant. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej.