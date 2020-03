40- latek na swoim podwórku miał kradziony samochód i duże ilości narkotyków [ZDJĘCIA]

Policjanci ze Zgorzelca wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mieli podejrzenia co do działalności 40- letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego. Sprawdzenie jego posesji wiele wyjaśniło.

- Jak się okazało mężczyzna posiadał ponad 71 gramów kokainy i ponad 4 gramy marihuany oraz niemal 6 kg substancji do zwiększania objętości narkotyków- informuje podkom. Agnieszka Goguł z KPP w Zgorzelcu. - Dodatkowo na terenie posesji 40-latka funkcjonariusze ujawnili pojazd marki Citroen o wartości ponad 43 tys. zł, który pochodził z kradzieży z terenu Niemiec.

Policjanci na poczet przyszłych kar zabezpieczyli od mężczyzny niemal 18 tys. zł oraz prawie 1000 euro.

Wobec mężczyzny zastosowano trzy miesiące aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.