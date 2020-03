Nasi Czytelnicy jako dzieci! Przyjęliśmy wyzwanie! [GALERIA]

Tak wyglądała Gmina Sulików i jej mieszkańcy 100 lat temu! Zobacz archiwalne zdjęcia!

Gmina Sulików, która dziś leży na terenie powiatu zgorzeleckiego niegdyś była częścią Niemiec. Jak wyglądały miejscowości należące do gminy i jej mieszkańcy 100 lat temu? Można to zobaczyć na dawnych fotografiach i pocztówka, które zachowały się do dziś. Zapraszamy do galerii zdj...