Policja: 27- latek stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo [ZDJĘCIA]

20 marca przed północą doszło do tragicznego wypadku na trasie Węgliniec- Czerwona Woda. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W aucie były cztery osoby w wieku 20- 30 lat. Pomimo ogromnego zaangażowania strażaków i służb medycznych, nikogo nie udało się uratować.

Teraz pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu prowadzone jest postępowanie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

- Składamy kondolencje rodzinom i apelujemy po raz kolejny o rozsądek na tym bardzo niebezpiecznym odcinku drogi wojewódzkiej- napisali strażacy na swojej stronie.

W akcji udział wzięło OSP Czerwona Woda, OSP Węgliniec, JRG PSP Zgorzelec i Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Policjanci ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i rozwagi na drodze oraz o poruszanie się pojazdami z prędkością dostosowaną nie tylko do znaków drogowych, ale przede wszystkim do warunków panujących na drodze.