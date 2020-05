Stworzyli sondę, dzięki której zajrzeli do wnętrza Kamiennej Góry w Lubaniu! [ZDJĘCIA/FILM]

Bernackiego zawsze intrygowały dziwne zapadliska od ul. Parkowej, Górnej, czy Strzeleckiej. Ale któż by przypuszczał, że lubańska ziemia skrywa tajemnicę, taką o którą Niemcy skrzętnie walczyli i chcieli ją ukryć w furiackiej „Bitwie o Lubań”? Co kryje ta tajemnicza ziemia?

Dzięki stworzeniu sondy badawczej, która jest połączeniem kamery FPV z drona, kamery sportowej GoPro Hero 5, diodowego źródła światła i baterii LiPo, udało się zajrzeć do wnętrza tajemniczej kamiennej Góry w Lubaniu.

- Po wielu próbach i testach udało nam się stworzyć sondę, która zapisała obraz dobrej jakości i pozwoliła potwierdzić nasze przypuszczenia. Wózek górniczy stoi zaraz przed skrzyżowaniem głównego chodnika sztolni 1 z chodnikiem sztolni nr 3 tzw. “depozytowej”. Ewentualne przedmioty pozostawione we wnętrzu kompleksu, będą się znajdowały właśnie tam, gdyż jest to jedyny “ślepy” chodnik będący częścią kompleksu i z tego względu znakomicie nadaje się na pomieszczenie magazynowe, a tory biegnące w jego głąb potwierdzają jego istnienie. To jest pierwsza z niespodzianek, którą udało się odkryć i potwierdzić- opowiadają badacze.