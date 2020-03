Te słodkie mordki czekają na kochający dom! [ZDJĘCIA]

Sonia do schroniska trafiła z Gminy Mirsk. Jej właścicielka jest bardzo chora i nie może już sprawować nad nią opieki. Sonia ma 5,5 roku, ma zdeformowaną przednią łapkę, z tego co wiemy najpewniej już z taką się urodziła. Sonia jest radosnym lgnącym do ludzi pieskiem, mieszkała w domu. Po kwarantannie przejdzie zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem tel. 600 044 362.