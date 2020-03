Zaplanuj i zdobądź grant na stworzenie "Zielonej Ławeczki" w swoim mieście

Do projektu zgłaszają się co najmniej 5 osobowe zespoły sąsiedzkie. Przygotowują one projekt aranżacji danego terenu, a następnie prowadzą spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacji mogą złożyć wniosek, w którym przedstawią swoje pomysły. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Projekty zespołów, które uzyskają najwyższą ocenę sędziów, otrzymają od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno - rzeczowy o maksymalnej wartości do 1600 zł. Na grant składa się dofinansowanie oraz nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Kolejnym krokiem jest już urządzenie nowego, zielonego zakątka.

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy mogą korzystać z pomocy ekspertów z Katedry Architektury Krajobrazu oraz Katedry Sztuki Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Proces komunikacji uczestników z organizatorem odbywa się drogą internetową.