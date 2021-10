To nie Rosja, to Zgorzelec. Uciekał przed policjantami zdezelowanym Citroenem i był naćpany

Funkcjonariusze ze zgorzeleckiej drogówki podczas służby na terenie Zgorzelca zauważyli pojazd marki Citroen, którego kierujący nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Ten jednak pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania, przyśpieszył i zaczął uciekać. Podczas jazdy mężczyzna spowodował kolizję z prawidłowo jadącym pojazdem marki Opel. Na szczęście urwał tylko lusterko w swoim samochodzie. Po kilku minutach został zatrzymany.

Jak się okazało 37-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego nie ma uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód nie jest dopuszczony do ruchu i nie ma obowiązkowego ubezpieczenia. Dodatkowo po badaniu testerem narkotykowym okazało się, że kierujący jest pod wpływem metamfetaminy.

Teraz 37-latkowi za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności.